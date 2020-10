VLOG: Desi ervaart de anderhalve-meter-samenleving met een visuele beperking

HOORN - Sinds de uitbraak van het coronavirus is het noodzakelijk geworden om 1,5 meter afstand te houden. Overal in de samenleving komen afscheidingen, waarschuwingen, nieuwe huisregels en eenrichtingsverkeer. De communicatie hierover is erg visueel, een groot obstakel dus voor mensen met een visuele beperking. Desi ging op onderzoek uit.

Sandra van Leeuwen uit Hoorn heeft een visuele beperking, ze heeft een zichtveld van drie procent. Desi ging met haar mee naar een winkelcentrum in Hoorn om te kijken hoe de situatie hier is. Door de anderhalve-meter-samenleving zijn er veel visuele elementen toegevoegd aan het winkelcentrum. Van bordjes tot verplaatsing van de in- en uitgang. Voor Sandra is het lastig om al deze nieuwe aanwijzingen op te merken. Communiceren Wat kunnen we dan doen om het voor mensen met een visuele beperking makkelijker te maken? "Het belangrijkste is dat als mensen mij zien staan voor een winkel en zien dat ik zoekende ben, mij gewoon aanspreken en vragen of ze mij ergens mee kunnen helpen", vertelt Sandra.

Tips voor winkels, ondernemingen en (culturele)instellingen De Nederlandse oogvereniging heeft een document opgesteld met tips om bijvoorbeeld een winkel toegankelijk te maken voor iemand met een visuele beperking. Het document vindt u hier. De belangrijkste boodschap: maak routes, markeringen en afscheiden goed zichtbaar én voelbaar, zo worden botsingen en struikelpartijen voorkomen.

Wat ook belangrijk is om te weten: In Nederland wonen 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. Een deel van hen is te herkennen aan een (tast)stok of blindengeleidehond,

maar dat geldt niet voor iedereen. Wees ervan bewust dat mensen met een visuele beperking zelf geen 1,5 meter afstand kunnen inschatten. Ook een geleidehond kan dit niet. In de video probeert Desi, geblinddoekt, zelf de winkel op een veilige manier te betreden. Nu heeft Desi al een voorsprong, aangezien ze het van te voren wel heeft waargenomen. Hoe Sandra het normaal zelf aanpakt en hoe je iemand met een visuele beperking verder kan helpen? Dat zie je in de video: