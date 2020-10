VLOG: Desi gaat mee op 'schoolpleinsafari'

Schooldag van de duurzaamheid

Van vrijdag 23 oktober tot en met 30 oktober doen negen Hoornse basisscholen mee met de Schooldag van de duurzaamheid. Wethouder Samir Bashara gaf met een videoboodschap het startsein voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Ze kregen gisteren de eerste opdracht: een ‘schoolpleinsafari’. Desi nam een kijkje hoe dit er aan toe ging bij basisschool de Pontonnier in Hoorn.

Dit jaar gaan de kinderen meerdere dagen aan de slag met de zeven junior Global Goals. Met workshops en activiteiten leren zij bijvoorbeeld om slim om te gaan met afval en te zorgen voor een schone omgeving en een gezonde wereld.

De Schooldag van de duurzaamheid is een gezamenlijk initiatief van MAK Blokweer, stichting Schooldag van de duurzaamheid en Gemeente Hoorn. Desi sprak met Charlotte Hömann, projectleider van MAK Blokweer, over waarom het zo belangrijk is dat kinderen nu al bezig zijn met duurzaamheid.

Op safari

De safari begint bij het onderzoeken hoe groen hun schoolplein is. Desi komt erachter dat er al veel groen te vinden is en zelfs een 'torteltuin'. In deze tuin staat ook een bamboebos waar zij samen met de kinderen op onderzoek gaat. Daarna mogen de kinderen bedenken hoe het schoolplein mooier en groener gemaakt kan worden. Alle ideeën worden opgeschreven in een plan. Het beste plan krijgt een leuke prijs.

Wat Desi allemaal tegenkomt op het schoolplein en waarom de kinderen duurzaamheid zelf zo belangrijk vinden? Dat zie je in de video: