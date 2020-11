Zorgen om kwetsbare Amsterdammers in tweede lockdown: “We zien schrijnende situaties”

Mevrouw Bonnes en mevrouw Hertoge wonen in het Amstelhuis, een woonlocatie voor ouderen in Amsterdam-Zuid. Ze merken allebei de gevolgen van de tweede coronagolf. "Er was vertier en mensen kwamen met elkaar koffie drinken beneden, maar dat is niet meer", vertel mevrouw Bonnes. "Je bent alleen. Mevrouw Hertoge mist het gezamenlijk dineren beneden in het restaurant. "Dat was heel gezellig, maar nu eet ik altijd alleen.

Vrijwilligersorganisaties zien dat kwetsbare Amsterdammers het moeilijk hebben. Monique de Vries, directeur van vrijwilligersorganisatie Combiwel krijgt veel signalen van haar vrijwilligers dat veel ouderen in een moeilijk situatie verkeren. "We horen dat mensen het zwaarder hebben nu in de tweede lockdown", vertelt ze. "We maken ons vooral zorgen om de oudere Amsterdammer. Dat die te weinig of niet meer buiten komt, dat die geldzorgen heeft en dat er geen gezelschap is om je zorgen te delen."