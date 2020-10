Rode Kruis schaalt noodhulp op voor tweede coronagolf: 255 nieuwe vrijwilligers nodig

HAARLEM - Het zijn de stille krachten in het gevecht tegen het coronavirus: de vrijwilligers van het Rode Kruis. 'Helden' noemt het Rode Kruis deze medewerkers. Vele vrijwilligers springen sinds maart de zorg bij en er is vraag naar meer helden. Om die stijgende vraag om helpende handen vanwege de tweede coronagolf aan te kunnen, heeft de noodhulporganisatie in heel Noord-Holland zeker 255 nieuwe vrijwilligers nodig.

Vooral chauffeurs en bijrijders/begeleiders worden gezocht. Er is in de districten Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland, Kennemerland en Amsterdam Amstelland gezamenlijk behoefte aan 175 nieuwe chauffeurs. Daarnaast zoekt het Rode Kruis 50 vrijwilligers die ondersteuning kunnen verlenen in ziekenhuizen en verpleeghuizen, 25 voor psychosociale hulp en 5 administratieve krachten/planners.

De nood is hoog bij GGD's, Veiligheidsregio's, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Zij vragen het Rode Kruis al sinds het uitbreken van de coronacrisis om hulp. Elvira van Hooff, woordvoerder Rode Kruis Kennemerland, legt uit: "Er is vooral veel behoefte aan chauffeurs. Ter illustratie, sinds maart zijn er 400 ritten gedaan, we hebben dus 800 keer vrijwilligers ingezet. Maar naar aanleiding van de signalen die we nu krijgen, willen we de capaciteit verhogen om 100-150 ritten per week te kunnen gaan doen."

Die chauffeurs verzorgen vervoer dat niet per se in ambulances hoeft, en ontlasten daarmee de hulpverleners. Deze vrijwilligers kunnen in aanraking komen met coronapatiënten. "Daarom dragen ze beschermende kleding en zijn de bussen helemaal op corona ingericht."

Humanitaire noodsituatie

Volgens het Rode Kruis is deze tijd van het coronavirus te vergelijken met een humanitaire noodsituatie. En een taak van het Rode Kruis - meestal in het buitenland- is bij te springen met noodhulp. Van Hooff: "Daarom is deze tijd voor het Rode Kruis eigenlijk een fantastische tijd. We kunnen laten zien wat we waard zijn. We kunnen onwijs veel mensen mobiliseren."

Het gaat daarbij om niet-medische ondersteuning. De vrijwilligers doen veel onzichtbaar werk, zoals bijvoorbeeld hulp bij de coronateststraten. Daarbij ondersteunen ze zorgpersoneel. Veel vrijwilligers van het Rode Kruis helpen ook mee met het bron- en contactonderzoek van de GGD. Deze groep heeft daarvoor een extra opleiding gehad.

Elvira van Hooff benadrukt dat het Rode Kruis er ook is voor hulp aan mensen die thuis steun kunnen gebruiken. Speciaal voor individuele gevallen is een landelijke hulplijn geopend: 070-4455888. Mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger bij het Rode Kruis kunnen zich melden via een mailadres: [email protected]