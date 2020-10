Steeds meer gezinnen op zoek naar voorlezer: "Te weinig vrijwilligers om bij te benen"

AMSTERDAM - De Voorleesexpress zoekt vrijwilligers. Sinds de corona-uitbraak in Nederland is het aantal gezinnen in Amsterdam dat een voorlezer zoekt, enorm gestegen. In heel 2019 waren er 371 gezinnen die via een onderwijsprofessional bij de VoorleesExpress terechtkwamen. In 2020 stond het aantal gezinnen in juli al op 559. Een behoorlijke stijging die de stichting niet kan opvangen met de vrijwilligers die nu bij hen staan ingeschreven.

NH Nieuws

De VoorleesExpress is een stichting die kinderen tussen de 2 en 8 jaar met een taalachterstand verbindt aan vrijwilligers die ongeveer één keer per week komen voorlezen. Voorlezer Inge Konings is in ieder geval erg enthousiast over de VoorleesExpress. Sinds september leest ze bij Aisha (8) voor. Inge meldde zich aan omdat ze gelooft in taal als middel om kansenongelijkheid te verminderen. "Ik denk dat dit echt een manier is om mensen een nieuwe start te geven." De organisatie hoopt natuurlijk op meer vrijwilligers, maar ook als je als ouder het Nederlands niet machtig bent, kan je al veel doen, zegt onderwijsexpert Eke Krijnen. "Als je maar taal aanbiedt. Dat kan zelfs tijdens het koken zijn." Voorlezen stimuleren Ook hoef je je kind niet in het Nederlands voor te lezen om de taalachterstand in te halen. "Als het kind al veel met de moedertaal bezig is, zal dat het leren van de Nederlandse taal ook makkelijker maken", benadrukt Eke. Nina Zeevenhooven, projectmedewerker bij de VoorleesExpress beaamt dit: "Wij stimuleren onze vrijwilligers om de ouders te laten voorlezen, ook al is dit niet in het Nederlands. Het gaat echt om de ontwikkeling van een taal- en leescultuur." Tekst loopt door onder video

Aisha wordt voorgelezen - NH Nieuws

Meer verbinding Een bijeffect van een initiatief van de VoorleesExpress is de verbinding tussen de vrijwilliger en het gezin. Dat is ook duidelijk te zien bij Inge en het gezin van Aisha. Inge lees niet alleen maar voor, ze zingt met Aisha en neemt haar en vader Moaaz mee naar de bieb. Voor Aisha’s verjaardag is ze samen met Aisha en haar moeder naar het Concertgebouw geweest. Vader Moaaz laat dan ook weten ontzettend blij te zijn met Inge. De VoorleesExpress kan nog wel even rekenen op Inge als vrijwilliger: "Ik voel me gewaardeerd en ik ben heel erg gehecht geraakt aan dit gezin." Iedereen boven de 18 jaar die houdt van taal en lezen kan zich aanmelden bij de VoorleesExpress, laat Nina weten. "Je kan echt het verschil maken, echt waar."