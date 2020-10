Mevrouw Schuszler (67) dolblij met vrijwillige tuinhulp: "Mijn man is ernstig ziek, ik kan het even niet aan"

Uit het hoekhuis weggaan is het laatste wat mevrouw Schuszler wil. "Wij staan ingeschreven voor een gelijkvloerse woning maar zo lang het kan willen we hier blijven", vertelt ze. Geld voor een tuinman is er niet. Met haar noodkreet stapte ze daarom naar woningcorporatie Intermaris, die vervolgens de vrijwilligers van de Waal Handjes inschakelde.

"Ik heb artrose in mijn handen en twee ruggenwervels die niet goed staan. Ik kan een beetje zelf doen maar omdat het nu winter wordt, krijg ik extra pijn in mijn handen", aldus mevrouw Schuszler. Al jaren zorgt zij voor haar gehandicapte echtgenoot, die naast een deelse verlamming ook ernstige nierproblemen heeft. Bijna veertig jaar wonen ze in de Grote Waal.

Team 'Waal Handjes' is onderdeel van Programma Grote Waal Samen Sterk. "We zijn in maart gestart aan het begin van corona. Toen kwamen er steeds meer hulpvragen", aldus Appie Azzouzi, gezicht van de Waal Handjes. Appie: "Wat mij motiveert is de blije gezichten van mensen. Dat is onbetaalbaar. Ik betrek de jongeren erbij van het Leger des Heils en van dnoDoen. Ook voor hen is het een motivatie om andere mensen te kunnen helpen."

Hulpvragen

Niet alleen Waal Handjes maar ook woningcorporatie Intermaris merkt dat het aantal hulpvragen toeneemt. "Mensen komen toch in een sociaal isolement terecht. Minder contact met familie of buren en ze zijn veel binnen wat weer tot eenzaamheid leidt. Ook het wegvallen van een baan of financiële middelen heeft invloed", aldus Robin Oud van Intermaris.

Hij benadrukt dat bewoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van huis en tuin. Robin: "Als we merken dat dat lastig wordt, dan zoeken we een andere oplossing met vrijwilligers. Het duurt vaak even voordat bewoners ons bellen om hulp. Maar we bieden ook burenhulp aan, er zijn verschillende mogelijkheden."

De tuin is weer opgeknapt en mevrouw Schuszler is voorlopig uit de brand geholpen. "Ontiegelijk blij! Want ik had niet geweten hoe ik het anders het moeten doen."