Le Champion annuleert alle sportevenementen tot maart 2021

ALKMAAR - Sportorganisatie Le Champion heeft alle sportevenementen tot maart 2021 geannuleerd. Dat laat de organisatie weten in een persbericht. Hierdoor gaat ondere andere de Halve marathon van Egmond op 10 januari niet door.

Ook gaat er een streep door door de Midwinterduinloop, de Egmond-Pier-Egmond strandrace, de Egmond Wandel Marathon, de Groet uit Schoorl Run en de Zandvoort Light Walk.

De organisatie spreekt van een moeilijk besluit, maar vindt het niet verantwoord om door te gaan met de voorbereidingen. “Fysieke evenementen met duizenden deelnemers zien wij in januari en februari niet gebeuren. Het is ook niet fair richting de deelnemers om nu de inschrijving te openen. Daarvoor is de situatie op dit moment veel te onzeker”, aldus directeur Ron van der Jagt.