Le Champion annuleert alle sportevenementen tot 1 juli

“Gezien de verspreiding van het coronavirus is het in onze visie volstrekt onverantwoord om in juni alweer grote evenementen met duizenden mensen te laten plaatsvinden”, aldus Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion.

“Een gezonde samenleving, dat is waar wij als sportorganisatie voor staan. Wij zijn een club met een maatschappelijke missie. De gezondheid van onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers staat altijd voorop. Daarom gaan wij een stap verder dan de maatregelen van het kabinet tot 1 juni.’’

Dit betekent dat onder andere de Ronde van Noord-Holland (fietsen), Fiets4Daagse Hoorn (fietsen), de Alkmaar City Run by night (hardlopen), de Oer-IJ Expeditie (wandelen) en de Plus Wandel4daagse Alkmaar (wandelen) komen te vervallen. “Met pijn in ons hart moeten we annuleren, dat moge duidelijk zijn”, aldus Van der Jagt.

Eerder deze maand is al besloten dat de 30 van Zandvoort, Omloop van Zandvoort en Zandvoort Circuit Run geen doorgang konden hebben.