Dubbel paspoort zorgde voor twijfel bij AZ'er Emir Biberoglu

WIJDEWORMER - Tegen FC Eindhoven maakte Emir Biberoglu onlangs zijn basisdebuut in het betaalde voetbal. De middenvelder van Jong AZ speelt ook voor Turkije -19. Iets dat hem en zijn familie heel trots maakt. "Het geeft me energie."

"Het ging voetballend prima", blikt Emir Biberoglu terug op zijn eerste wedstrijd in de basis. "Tot dat ongelukkige moment met die gele kaart. En vervolgens krijg ik rood." Daardoor houdt Biberoglu een dubbel gevoel over aan de vorige speelronde. Nu is de Amsterdammer geschorst voor de wedstrijd van maandagavond tegen Telstar.

Dubbel paspoort

Naast Jong AZ komt Biberoglu ook uit voor Turkije. Meerdere keren vertegenwoordigde hij een Turks jeugdelftal, maar de middenvelder mag ook voor Nederlandse teams spelen. Biberoglu heeft namelijk een dubbel paspoort. En dat is best een lastige keuze. "Nederland heeft me altijd alles gegeven. Ik ben hier geboren en getogen en tuurlijk is er een twijfel. Alleen ik speel nu voor Turkije en daar zal ik alles voor doen."

