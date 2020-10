FC Eindhoven verslaat gehavend Jong AZ met duidelijke cijfers

EINDHOVEN - De gifbeker is nog niet leeg voor Jong AZ. De Alkmaarse beloften verloren afgelopen maandag met ruime cijfers van FC Volendam (2-6) en het gehavende team was niet bij machte om FC Eindhoven te verslaan: 3-0. De Alkmaarders speelden het laatste halfuur met tien man na een tweede gele kaart voor basisdebutant Emir Biberoğlu.

Effectief Eindhoven

De Brabanders schoten in de tweede helft uit de startblokken met twee goals binnen vijf minuten. Eerst zorgde verdediger Bart Biemans uit een corner voor 1-0, waarna Jort van der Sande de score verdubbelde met een kopbal. De malaise werd in de zestigste minuut compleet voor Jong AZ, nadat basisdebutant Emir Biberoğlu van het veld werd gestuurd door zijn tweede gele kaart.

Dico Jap Tjong zorgde enkele minuten later voor de 3-0 na een assist van Jason Bourdouxhe. In het laatste kwartier werd Eindhoven gevaarlijk via Van der Sande, maar hij verzuimde de score verder uit te breiden. De zege kwam vervolgens niet meer in gevaar.