Telstar met 'strijd, lef en durf' richting Jong AZ

De technische staf van de Telstar confronteerde de afgelopen dagen de spelers met het gebrek aan strijd, lef en durf in Almelo. "Om dat aspect gaat het", zei Andries Jonker. "Ik verwacht dat de spelers dat wel hebben begrepen.

Benamar en Soto

Bij Telstar keren Benaissa Benamar en Sebastian Soto terug bij de groep. Benamar ontbrak woensdag vanwege een positieve coronatest en Soto was 'gewoon ziek'. Benamar start in Wijdewormer in de basis. Wat Soto betreft moet er worden bekeken hoe hij van zijn ziekte is hersteld.

Voor Frank Korpershoek komt het duel nog te vroeg. Hij richt zich op volgende week, als Telstar tegen Go Ahead Eagels en NAC Breda speelt.