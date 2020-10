Weer hennepkwekerij ontdekt: loods Anna Paulowna was omgevormd tot drugspand

ANNA PAULOWNA - In een bedrijfsloods aan de Kruiswijk 19D in Anna Paulowna heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt. Er bleken 458 hennepplanten in het pand te liggen. De gemeente heeft gisteren het drugspand voor drie maanden gesloten en verzegeld.

Om drugshandelaars te ontmoedigen hennepkwekerijen te beginnen, zoekt de politie actief naar dergelijke drugspanden. Vorige maand werd er nog een kwekerij gevonden in een gierkelder in Hippolytushoef, eerder dit jaar werd een drugslab ontdekt in Paulowna.

Landbouworganisatie LTO herkent de trend dat drugscriminelen zich steeds vaker verplaatsen naar het platteland. Om die reden komt er een gezamenlijke aanpak, dat moet gemeenten en agrariërs helpen bij het signaleren van hennepkwekerijen en drugslabs. "Het kan iedereen gebeuren", vertelde Martijn van den Berg van LTO. "Ik weet van een collega dat hij zijn schuur heeft verhuurd waar uiteindelijk iets met drugs is gebeurd. Daar is hij zo van geschrokken dat hij het de tweede keer via een makelaar ging verhuren. Toen is het nog een keer gebeurd."