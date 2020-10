Aanpak drugspanden op platteland: "Lege schuren aantrekkelijk voor criminelen"

Deze week nog heeft de gemeente Hollands Kroon een loods gesloten aan de rand van Hippolytushoef. In de loods is hennep gekweekt en verwerkt. Afgelopen februari is bij een bedrijf in Anna Paulowna een drugslab opgerold. "Volgens de politie waren daar plotseling 'BV's' opgericht. Dat zijn wel tips waar we met de gemeente op kunnen letten."

"Theoretisch zou ik hier in de koelcel zo een wietplantage kunnen beginnen. Deur dicht en niemand die het ziet. Maar zo zit ik niet in elkaar", zegt Martijn van den Berg van de landbouworganisatie LTO. De leliekweker uit 't Zand heeft lege ruimtes genoeg. "Door schaalvergroting staat er steeds meer leeg. Ik zeg: weg met oude schuren, dan kunnen er ook geen criminele praktijken meer plaatsvinden."

"Het kan iedereen gebeuren", zegt Martijn van den Berg. "Ik weet van een collega dat hij zijn schuur heeft verhuurd waar uiteindelijk iets met drugs is gebeurd. Daar is hij zo van geschrokken dat hij het de tweede keer via een makelaar ging verhuren. Toen is het nog een keer gebeurd."

'Doe het niet'

Martijn waarschuwt vooral agariërs die wel weten wat er aan illegale praktijken in hun schuur gebeurt: "Het trekt ook andere criminaliteit aan als andere criminelen erachter komen dat er plantjes staan. Het klinkt aanlokkelijk als je krap bij kas zit, maar doe het niet. Je komt nooit meer van de drugslui af. Ze komen je bedreigen, weten alles van je."

Binnenkort wil de LTO agrariërs voorlichting geven over het signaleren van drugspanden en de gevaren zoals brand, ontploffingen, wateroverlast en illegale stroomaftap. "Dat kan alleen bij genoeg animo. Ik hoop dat we elkaar scherp kunnen houden, zodat we tijdig kunnen signaleren en elkaar op de hoogte houden. Maak melding van vreemde praktijken, desnoods anoniem. En dan hoop ik dat we het onder controle kunnen houden."