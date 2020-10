Ajax geeft comfortabele voorsprong uit handen bij Atalanta

BERGAMO - Ajax heeft een punt overgehouden aan de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League op bezoek bij Atalanta Bergamo. De ploeg van trainer Erik ten Hag leidde bij rust met 0-2, maar zag hoe de Italianen - door toedoen van spits Dúvan Zapata - de stand in de tweede helft weer gelijk trokken: 2-2.

De aanvallende intenties van beide ploegen werden in de openingsfase direct duidelijk. Antony was de eerste Ajacied die Atalanta-doelman Marco Sportiello testte, waarna ook Dusan Tadic en Noussair Mazraoui het namens de bezoekers van afstand probeerden. Aan de andere kant stichtte Alejandro Gómez gevaar met een schot in de handen van Ajax-doelman Onana. Josip Ilicic en Duvan Zapata bleken kort daarna in kansrijke positie het vizier nog niet op scherp te hebben.

Via een penalty was het Tadic die de Amsterdammers op voorsprong schoot (0-1). De Serviër mocht aanleggen van elf meter, nadat een lompe tackle van Robin Gosens op Lassina Traoré Damir Skomina deed besluiten om de bal op de stip te leggen. Daar bleef het niet bij voor de ploeg van Ten Hag, want vijf minuten later werd het ook direct 0-2. David Neres bereidde voor en na gestuntel van Sportiello wist Traoré de voorsprong voor de bezoekers te verdubbelen.

