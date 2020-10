Ajax lijdt ongelukkige nederlaag tegen Liverpool door eigen doelpunt

AMSTERDAM - Ajax is de Champions League begonnen met een kleine nederlaag tegen Liverpool. In de Johan Cruijff ArenA eindigde een gelijkopgaande wedstrijd in 0-1. Nico Tagliafico was met een ongelukkig eigen doelpunt verantwoordelijk voor het resultaat.

Al binnen tien minuten kon de tactiek van trainer Erik ten Hag de prullenbak in. Middenvelder Mohammed Kudus moest geblesseerd het veld verlaten. Ajax was begonnen in een 4-4-2-formatie met een versterkt middenveld. Quincy Promes viel in voor de Ghanees, waardoor de Amsterdammers weer in het vertrouwde 4-3-3 gingen spelen.

Na mogelijkheden voor Lisandro Martínez (kopbal) en Ryan Gravenberch (schot) nam Liverpool het initiatief over. Dat leidde niet tot echte kansen, maar desondanks stond het na 35 minuten 0-1. Een mislukt schot van Sadio Mané ging via Tagliafico langs doelman André Onana.

