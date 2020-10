Halloween 2020: niet langs de deuren, maar coronaproof vissen in het donker

AMSTERDAM - Stadsvisser Juul Steyn houdt erg van griezelen en van vissen. Wat hem betreft kun je dit jaar met Halloween dan ook het beste in het donker onder een ongure Amsterdamse brug staan om jacht te maken op snoekbaars of baars.

Juul Steyn is sportvisser en schreef het boek 'Denken als een vis'. Hij verhuisde speciaal voor zijn liefhebberij naar Amsterdam, de snoekbaarshoofdstad van de wereld.

Sinds de uitbraak van corona is het aantal nieuwe vissers in de Amsterdam bijna verdubbeld vergeleken bij dezelfde periode vorig jaar. Nu Noord-Holland door corona ook al geen Halloween meer kan vieren, heeft Juul een alternatief: lekker vissen in het donker op enge plekken.