Sportvisser slaat bijna meter lange snoek aan de haak tijdens NH-repo over visboek

AMSTERDAM - Je kunt een trucje nog zo goed beheersen, als er dan een keer een camera er bij is, lukt het vaak niet. Dat geldt niet voor sportvisser Juul Steyn, die tijdens de opnames voor een NH-reportage over zijn boek Denken als een vis een negentig centimeter lange snoek uit het IJ viste.

Dat deed hij vanaf de steiger bij de pont achter Centraal Station. Dat lijkt misschien geen ideale visstek, maar volgens Juul is het een uitstekende spot. De stroming van de pont zorgt ervoor dat er kleine aasvisjes zwemmen, en daar komen dan weer grote roofvissen op af, legt hij uit. Steyn probeert zoveel mogelijk te denken als een vis, om de kans te vergroten dat hij er één vangt.

Snoekbaarshoofdstad

"Als je leert denken als een vis, dan kun je je in hem inleven en dan kun je hem ook beter vangen." Juul Steyn vist zijn hele leven al, en heeft zijn kennis over de sport en de geschiedenis nu opgeschreven in zijn boek Denken als een vis.

Vandaag in het IJ vist hij op snoekbaars, vertelt hij. "Amsterdam is snoekbaarshoofdstad van de wereld, durf ik wel te zeggen. Gezond water, heel veel eten, er zitten veel aasvissen in het water."

Bullebak

Dat Juul zich kan verplaatsen in vissen, blijkt als hij de karakters van de verschillende soorten beschrijft. "De snoekbaars is niet de gezelligste vis, eigenlijk is het een koude sluipschutter. Hij ligt op de bodem te wachten tot 'ie iets ziet. Hij heeft een eigen karakter. Een baars is een andere vis, erg overmoedig beestje, pakt vaak aas net zo groot als hijzelf. Valt gewoon aan, en kijkt wel waar het schip strandt, een echte straatvechter. Een snoek is weer een ander, die zoekt echt met alles en iedereen ruzie. Een echte bullebak is dat, maar die zullen we niet zo snel vangen."