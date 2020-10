Visser vangt baars met een fietsventiel en een stok uit het Vliegenbos

De hengelsport is sinds de coronapandemie ongekend populair. Alleen al in Amsterdam is het aantal vissers met een vispas bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vissen is dan ook volledig corona-proof.

Visfreak en schrijver Juul Steyn verhuisde ooit naar Amsterdam, omdat het volgens hem de beste visstek van Nederland is. Niet alleen is het hier snoekbaarshoofdstad van de wereld, je vind er ook volop baars, snoek, bot, brasem en soms zelfs meerval.

Veel vissers maken een dure sport van hun hobby. Een beetje hengel kan al snel honderden euro's kosten. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Volgens Juul Steyn hoeven hoge kosten geen probleem te zijn. Met een flexibele stok uit het bos en een stukje fietsventiel kom je al een heel eind.