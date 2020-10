Baars gevangen in een mega-bouwput voor het Centraal Station in Amsterdam

Amsterdam is niet alleen snoekbaarshoofdstad van de wereld, volgens visser en schrijver Juul Steyn. Het is sowieso de beste stek in Nederland om lekker te vissen. Vandaag gooit hij zijn hengel uit in de enorme bouwput voor het Centraal Station. Hiermee wil de fanatieke stadvisser maar zeggen: vissen in Amsterdam kan echt overal.