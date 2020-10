Tennisser Brouwer wint ITF-toernooi in Sharm el Sheikh

SHARM EL SHEIKH - Gijs Brouwer heeft zondag in Egypte het ITF-toernooi van Sharm el Sheikh op zijn naam geschreven. De tennisser uit Venhuizen won de finale in twee sets van de Oekraïner Vladyslav Orlov: 6-3, 7-6(4).

Brouwer, de nummer 499 van de wereld, begon als favoriet aan de finale van het hardcourt toernooi en ging voortvarend van start. Mede dankzij goed serveren en weinig persoonlijke fouten pakte de 24-jarige Noord-Hollander overtuigend de eerste set met 6-3. In de tweede set probeerde zijn Oekraïnse tegenstander zich nog terug te vechten in de wedstrijd, maar in de tiebreak van de tweede set (7-4) trok Brouwer alsnog aan het langste eind.

Goede vorm

Het is voor Brouwer zijn tweede prestigieuze titel van het jaar. In augustus werd de Noord-Hollander namelijk ook al voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen.