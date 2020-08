Gijs Brouwer viert 'klein feestje' na NK-zege: "Ik blijf deze week gewoon trainen"

VENHUIZEN- Gijs Brouwer werd zaterdag Nederlands Kampioen tennis bij de mannen. De tennisser uit Venhuizen versloeg na vier sets Hoofddorper Jesper de Jong. "We hebben het een klein beetje gevierd. Het was een leuke avond en een goede nacht", blikt Brouwer terug bij NH Sport.

De Noord-Hollander won voor het eerst het NK bij de mannen. "Het voelt anders, maar dit is wel lekker. Deze overwinning geeft mij de juiste motivatie en een stukje vertrouwen dat ik thuishoor op dit niveau. Ik moet internationaal de juiste stappen gaan maken." Het NK kende een sterk deelnemersveld. "Bijna de gehele top tien van Nederland deed mee. Er was maar één speler (Igor Sijsling red.) die ontbrak."

Onduidelijke agenda

Er is nog veel onzekerheid in de agenda van Brouwer voor komende periode. "Er staan nog weinig internationale toernooien op de planning. Als die weer beginnen, wil ik terechtkomen in de top 300 om standaard in de Challenger-toernooien te komen. Ik wil vanuit daar de weg naar boven inzetten."

Brouwer kan niet lang genieten van zijn overwinning. "Ik ga de komende dagen weer trainen voor een toernooi in Groningen. Dus ik blijf gewoon aan de bak." Daarna wil de tennisser meedoen aan een toernooi in Oostenrijk op 17 augustus, maar het is nog onduidelijk of hij wordt toegelaten.