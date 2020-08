Tennisser Brouwer verslaat De Jong en is Nederlands kampioen

AMSTELVEEN - Gijs Brouwer heeft zaterdagmiddag de Nederlandse titel bij het mannentennis in de wacht gesleept. De tennisser uit Venhuizen rekende in vier sets af met provinciegenoot Jesper de Jong (20) uit Hoofddorp: 7-6(5), 5-7, 6-1, 6-4.

De beide Noord-Hollanders maakten er een spannende eerste set van, die in de tiebreak gewonnen werd door Brouwer. De Jong pakte de tweede set met 5-7 en zodoende stond het weer gelijk in sets. In het derde bedrijf was het eenrichtingsverkeer en won de 24-jarige Brouwer met 6-1, waarna hij het in de vierde set (6-4) af wist te maken.

Sterk toernooi

De finale op het NK in Amstelveen ging over drie gewonnen sets, terwijl de heren de rest van het toernooi genoeg aan twee gewonnen sets genoeg hadden om door te gaan. Het was van beide mannen een sterk toernooi, want De Jong en Brouwer versloegen eerder al onder andere respectievelijk Robin Haase en Tallon Griekspoor. Tim van Rijthoven, de regerend Nederlands kampioen, moest het in de halve finale eveneens ontgelden.

Het is de eeste keer dat Brouwer de Nederlandse titel op zijn naam heeft geschreven.