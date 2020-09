Nederlands Tenniskampioen Gijs Brouwer uit Venhuizen geëerd op gemeentehuis

DRECHTERLAND - Tenniser Gijs Brouwer uit Venhuizen werd vorige maand voor het eerst in zijn leven Nederlands Kampioen tennis bij de senioren en daarom werd hij gisteren uitgenodigd op het gemeentehuis van Drechterland waar hij werd geëerd door wethouder Te Grotenhuis en burgemeester Pijl.

Brouwer versloeg in de finale op 1 augustus Jesper de Jong uit Hoofddorp en mag zich Nederlands Kampioen tennis noemen. Beide heren waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en uiteindelijk was het de Venhuizer die er met de winst vandoor ging, nadat de vier sets waren geëindigd in 7-6 (na tiebreak), 5-7, 6-1, 6-4.

Uit handen van burgemeester Michiel Pijl en wethouder Te Grotenhuis ontving hij gisteren op het gemeentehuis in Hoogkarspel een bos bloemen en een VVV-bon voor zijn bijzondere prestatie. Zij zeiden trots te zijn op de 24-jarige Venhuizer.

Brouwer staat momenteel op de 490ste plek op de wereldranglijst en gold niet als favoriet voor de eindzege, aangezien bijna de hele Nederlandse tennistop aan het toernooi mee deed. "Er was maar één speler (Igor Sijsling, red.) die ontbrak", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.