Tennisser Gijs Brouwer maakt aanspraak op steunfonds: "Val wel een beetje met mijn neus in de boter"

VENHUIZEN - Tennisser Gijs Brouwer is voor velen nog een onbekende. Desondanks staat de 24-jarige Venhuizenaar achtste van Nederland op de ranking van de ATP. Door de coronacrisis staat zijn leven als proftennisser echter even stil.

Brouwer speelt zijn wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie en de Duitse Bundesliga. Ook speelt hij veel toernooien in het buitenland. Hij onderhoudt zichzelf dan van zijn gewonnen prijzengeld. Nu dat allemaal stil ligt, heeft de tennisser even geen inkomen.

Een opsteker voor de Noord-Hollander is dat hij wel in aanmerking komt voor financiële steun van de internationale tennisbond ATP. Zij maakten vorige maand bekend zo'n 5,5 miljoen euro vrij te maken voor tennissers in financiële nood. Brouwer staat op plek 490 op de wereldranglijst en valt daarmee precies binnen het steunfonds.