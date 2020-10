Wereldgoal Soto leidt Telstar naar drie punten tegen Helmond Sport

VELSEN-ZUID - Telstar heeft vrijdagavond de vierde overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van Andries Jonker had voor de rust veel moeite met tegenstander Helmond Sport, maar onder leiding van invaller Sebastian Soto trokken de Witte Leeuwen de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe: 2-0.

Na een gelijkopgaande openingsfase was Telstar de eerste ploeg die echt gevaarlijk werd. Eerst was Helmond Sport-doelman Stijn van Gassel attent bij een poging van Cas Dijkstra, maar in tweede instantie was de sluitpost kansloos. Telstar-middenvelder Welat Cagro zag zijn poging vanaf de zestien meter echter via de binnenkant van de paal uit het doel stuiteren.

Kansen Helmond

Toch was het Telstar dat van geluk mocht spreken dat de ploegen met een 0-0 stand de kleedkamer opzochten. Helmond Sport was in het restant van de wedstrijd namelijk de betere ploeg en wist via Lance Duijvenstijn (knappe redding Jasper Schendelaar) en Jordy Thomassen (over) de betere kansen te creëren. Alec van Hoorenbeeck was kort voor de rust het dichtst bij een Brabantse treffer. De huurling van KV Mechelen kon vrij inkoppen uit een corner, maar zag dat spits Glynor Plet Telstar van een achterstand weerhield door de bal van de lijn te koppen.

