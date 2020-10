Telstar sleept in slotfase punt uit het vuur tegen Roda JC

De mogelijkheden die zich in de eerste helft voordeden waren op een hand te tellen. Roland Alberg produceerde al vrooeg in de wedstrijd een afzwaaier namens de Limburgers, terwijl aan de andere kant een scherpe voorzet van Siebe Vandermeulen net te kort was voor Gyliano van Velzen. De grootste kans was vijf minuten voor de rust voor Erik Falkenburg. Op aangeven van Alberg had de oud-AZ'er de hoek voor het uitkiezen, maar Telstar-doelman Jasper Schendelaar stond goed in de weg.

Diezelfde Schendelaar mocht vijf minuten na de rust alsnog vissen. Amir Absalem slingerde de bal voor, de AZ-huurling tastte mis en Falkenburg wist vervolgens wel raad met het buitenkansje. Ondanks de achterstand kwamen de Noord-Hollanders steeds beter in de wedstrijd. Toch mochten zij van geluk spreken dat het niet 2-0 werd, toen Patrick Pflücke een vrije kopkans niet wist te benutten.

