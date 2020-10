Pindakaas, stroopwafels en 'vreselijke' drop voor Telstar-spits Soto

VELSEN-ZUID - Vier wedstrijden, 181 speelminuten en drie doelpunten. Sebastian Soto kent een prima start als nieuwe aanwinst in de spits bij Telstar. Nu is het voor de Amerikaans-Chileense huurling van Norwich tijd om zich meer te verdiepen in Nederland. Lust hij bijvoorbeeld pindakaas, stroopwafels en drop?

Soto was bij zijn debuut tegen FC Den Bosch direct twee keer trefzeker. Ook in de wedstrijd tegen TOP Oss (1-1) wist hij het net te vinden. "Ik heb een goede start gehad hier", vertelt hij na de afsluitende training voor 'Roda-uit'. "Van daaruit kan ik verder en meer scoren. Als ik eerlijk ben dan voelt het alsof ik hier al maanden ben. Het voelt goed."

Aan de typische Nederlandse lekkernijen moet de aanvaller nog wel even wennen. Een stroopwafel gaat er nog wel in bij Soto, maar hij is al een stuk minder happig op een broodje pindakaas. En een zout dropje dan? "Dat is vreselijk!", aldus een moeilijk kijkende Soto. "Het lijkt wel alsof ik een stuk rubber aan het eten ben. Ik kan het niet eens breken met mijn tanden!".

Bekijk de bovenstaande video om te zien hoe Soto reageert op de Hollandse lekkernijen. Maandagavond gaat de spits met zijn ploeg op bezoek bij Roda JC. De wedstrijd begint om 20.00 uur en na afloop zijn er reacties van de hoofdrolspelers te zien op deze site.