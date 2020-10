Doorvoetballen om bedrijfstak te redden: "Desnoods met pijn in de buik"

VELSEN-ZUID - Door de uitbraak van de tweede golf van het coronavirus besloot het kabinet vorige week vrijwel alle sporten in Nederland voor in ieder geval vier weken stil te leggen. Het voetbal in de eerste divisie ging echter, evenals de eredivisie voor mannen en vrouwen, door. En dat is broodnodig volgens Andries Jonker, trainer van Telstar. Volgens hem moet er - zo lang het verantwoord is - worden doorgevoetbald om de bedrijfstak overeind te houden.

De afgelopen weken worden er bij steeds meer voetbalclubs coronagevallen vastgesteld. Zo raakten er bij AZ bijvoorbeeld liefst dertien selectiespelers besmet. "Ik vind dat de volksgezondheid ten alle tijden bovenaan staat", begint de trainer. "Maar als we kunnen voetballen, dan moeten we dat doen. Ook al is het met pijn in onze buik. Op die manier blijft de bedrijfstak namelijk overeind. Wat er bij NAC gebeurde dinsdag (de Brabanders misten door een corona-uitbraak het halve elftal, red.), vond ik sportief gezien dramatisch voor hen. Maar het moet wel, in het belang van het voetbal."

Overleven

Telstar zelf mist al wekenlang spelers als gevolg van het coronavirus. Zo waren Glynor Plet en Rashaan Fernandes afgelopen maandag tegen Roda JC (1-1) afwezig, omdat zij in contact zouden zijn geweest met iemand die corona had. "Daar heb ik weinig over gezegd, want we moeten het op de koop toenemen", vervolgt Jonker "En dat het uiteindelijk allemaal niet allemaal eerlijk kan en gaat verlopen, het zij zo. Maar overleven is in deze tijd belangrijker dan allerlei eisen stellen die je onder normale omstandigheden kunt stellen. Dat kan nu even niet."