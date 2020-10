Goois Natuurreservaat gaat aanstaand verbod op hondenuitlaatservices niet heroverwegen

Hondenuitlaatservices zitten sinds het nieuws in zak en as en vrezen hun bedrijf te kunnen opdoeken nu ze niet meer welkom zijn in het Goois Natuurreservaat. De natuurgebieden van het GNR waren de laatsten waar ze nog konden komen met hun honden.

Gooise hondenuitlaatservices hopen dat er nog te praten valt met het Goois Natuurreservaat. Ze opperen onder meer om alleen vergunningen te verlenen aan Gooise services en de rest te weren. "Daar gaan we niet aan beginnen", zegt GNR-woordvoerder Ines van Hees. "Of we nou de ene groep honden wel toelaten en de ander niet, dat maakt niet uit. Het probleem blijft. Daarom hebben we dit besluit genomen en daar gaan we niet meer aan tornen."

"Voor veel mensen in het Gooi is de natuur om de hoek een vanzelfsprekendheid, maar mensen vergeten vaak dat deze natuur beschermd is"

Het voornaamste punt van het GNR is dat grote groepen honden de natuur te veel verstoren. "Het staat vast dat groepen honden met meer dan drie honden een soort roedelgedrag ontwikkelen. Dan zijn ze voor baasjes bijna niet meer in de hand te houden. We merken dat broedende vogels worden verstoord of dat er reeën doodgaan. Dat willen we gewoon niet hebben. Voor veel mensen in het Gooi is de natuur om de hoek een vanzelfsprekendheid. Omdat de natuur zo dichtbij is, vergeten mensen vaak dat het beschermde natuur is, en geen park. De kwetsbaarheid van onze natuur is voor velen een onzichtbaar, ongrijpbaar iets. Dat is begrijpelijk. En daarvoor zijn wij er. Wij zullen en willen er alles aan doen om de kwetsbare natuur te beschermen."

Hondenbezitters blijven welkom

Het Goois Natuurreservaat begrijpt goed dat er zorgen zijn onder hondenuitlaatservices over hun voortbestaan. "Maar wij hebben ook een belang en dat is het beschermen van de Gooise natuur. En het is ook echt niet zo dat er straks helemaal niemand met een hond meer welkom is. We hebben straks de regel van maximaal drie honden per begeleider, dus je kunt ook nog best de hond van een ander uitlaten."

Ook positieve reacties

Het GNR geeft verder aan sinds het genomen besluit ook positieve reacties te hebben ontvangen. "Die mensen hoor je misschien niet, maar wij hebben veel reacties van mensen gehoord die ons steunen en erg blij zijn met het aanstaande verbod. Er zijn veel mensen die last hebben van de grote groepen honden, ook hondeneigenaren zelf. Ze vinden het fijn dat we er nu paal en perk aan gaan stellen.