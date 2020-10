Waarom Hoorn en Opmeer onderscheid maken tussen 'geheim' en 'vertrouwelijk'

HOORN/OPMEER - Naar aanleiding van ons onderzoek naar het aantal geheimhoudingen door overheden in Noord-Holland hebben we de gemeenten Hoorn en Opmeer om een reactie gevraagd. Ook omdat zij naast geheime stukken, werken met vertrouwelijke documenten.

Woordvoerder Marloes Hoorn reageert namens Hoorn: "Uitgangspunt voor ons is 'openbaar, tenzij'. Geheimhouding proberen wij zo veel als mogelijk te beperken. In 2016 is het protocol Geheimhouding op verzoek van de raad vastgesteld. Het kan zijn dat we ons daardoor steeds vaker bewust zijn van de afweging of iets openbaar is of niet en dit op de bijbehorende manier vastleggen. Bij elke oplegging van geheimhouding wordt onderbouwd aangegeven waarom iets geheim moet zijn, hoe lang, en op grond van welke artikelen."

Verschil vertrouwelijk en geheim

Over het verschil tussen geheim en vertrouwelijk geeft de woordvoerder de volgende uitleg: "Geheim mag alleen iets genoemd worden als het de officiële toets van de route van de Gemeentewet heeft gevolgd en er een artikel in de Wob is dat de geheimhouding dekt. Daar valt bijvoorbeeld onder de grond dat mensen het recht hebben zelf als eerste over een besluit dat hen betreft geïnformeerd te worden. Een stuk kan vertrouwelijk zijn als het nog in de meningsvormende fase zit. Dit is bijvoorbeeld bij de begrotingsstukken het geval. Voordat het college hierover besluit, komt dit meerdere keren op de agenda. Pas bij de daadwerkelijke besluitvorming komt er een openbaar besluit."