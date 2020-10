Hoornse fracties: 'Er wordt te veel geheim verklaard'

Geheimhouding wordt vaak - maar niet uitsluitend - gebruikt door gemeentes om te voorkomen dat leveranciers of aannemers informatie over concurrenten in handen krijgen. Volgens Kollen is dit niet altijd meer nodig. "Voor mijn gevoel stamt dit nog uit het verleden en doet de marktwerking nu zijn werk. Als een aannemer nu een prijs weet, moet hij evengoed nog concurreren met andere bedrijven."

De laatste tijd waren er verschillende gevallen waardoor Kollen zich echt geremd voelde. "Je wilt als commissielid graag bij je achterban of bij een deskundige te rade kunen gaan of iets wel klopt of om te checken of iets wel reeël is. Dit is door de geheimhouding soms niet mogelijk. Ik kan niet mijn twijfel laten wegnemen of mijn vragen kwijt. Het effect is dat ons de mond gesnoerd wordt. Dat bedoelen ze niet zo, maar dat is wel een effect van de geheimhouding."

Openbreken

Kollen hoopt met de vragen de discussie open te breken. "Ik wil toch echt dat de gemeente moeite doet geheimhouding zoveel mogelijk te voorkomen." Kollen vermoedt dat het de afgelopen twee jaar zo'n tien à twintig keer is voorgekomen. "Het aantal is relevant, maar ook bij welke stukken je er voor kiest. Ze zijn er wel enigszins voorzichtig mee, maar ik vind dat die afweging beter kan."