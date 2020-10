Ajacied Antony mist Champions League-duel met Liverpool

AMSTERDAM - Ajax moet het woensdagavond tijdens de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Liverpool stellen zonder Antony. De Braziliaanse aanvaller is niet fit genoeg om te spelen tegen de regerend Engels landskampioen.

Dat liet trainer Erik ten Hag weten tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel. Waarom Antony, die afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen SC Heerenveen plaatsnam op de bank maar wel scoorde als invaller, er niet bij is laat de oefenmeester niet weten. "Daar doen wij geen uitspraken over. Hij is er niet bij, hij is niet fit. Dat is het", aldus Ten Hag.

Antony kent een goede start bij zijn nieuwe club. Afgelopen zomer kwam de twintigjarige Zuid-Amerikaan over van Sao Paulo en in vijf competitiewedstrijden wist Antony drie keer raak te schieten. Naast de vleugelaanvaller ontbreekt ook Jurrïen Timber in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. De verdediger is, net als zijn ploeggenoot uit Brazilië, niet fit genoeg om woensdagavond in actie te komen.