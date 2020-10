Scheidsrechter Brych leidt Ajax ook tegen Liverpool

AMSTERDAM - Scheidsrechter Felix Brych leidt woensdagavond het thuisduel van Ajax met Liverpool in de Champions League. De Duitser krijgt voor de vierde keer in korte tijd de leiding over een wedstrijd van de club uit Amsterdam.

De Duitse arbiter zag Ajax vorig seizoen een uitwedstrijd bij Lille winnen (0-2). Brych leidde Ajax twee seizoenen geleden ook tijdens de prachtige uitzege op Real Madrid (1-4). Hij was twee maanden later in de halve finale ook arbiter van het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur, waarin Ajax in blessuretijd een plaats in de finale verspeelde (2-3).

Ajax - Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. Het is de eerste wedstrijd in de groepsfase van het nieuwe Champions League-seizoen.