Superieur Ajax tankt vertrouwen voor CL-clash met Liverpool

Erik ten Hag koos voor een aangepast elftal tegen Heerenveen. Davy Klaassen, die in de laatste dagen van de transferperiode overkwam van Werder Bremen, kreeg meteen een basisplaats. Samen met Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus vormde hij het middenveld. Lassina Traoré was de spits van dienst en David Neres keerde terug van een blessure.

De thuisploeg had niet veel tijd nodig om op voorsprong te komen. Dusan Tadic werd geen strobreed in de weg gelegd en krulde Ajax met zijn 'chocoladebeen' op 1-0. De controle en balans was meteen aanwezig bij Ajax en Heerenveen had moeite om het spel te maken. Toch was er na een kwartier spelen een flinke mogelijkheid via Henk Veerman. Op aangeven van Joey Veerman kopte de boomlange spits de bal tegen Ajax-doelman André Onana op.

VAR

Na iets minder dan een halfuur spelen, ging Heerenveen-verdediger Sherel Floranus in de fout met een handsbal. Na minutenlang overleg met de VAR ging de bal uiteindelijk op de stip, waarna Tadic de score verdubbelde. Ruim vijf minuten later lag de bal er alweer in. Dit keer na een soepele combinatie tussen Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus. De twee tikten de bal rond in de zestienmeter en Kudus wist via een verdekt schot het doel te vinden: 3-0.

Veerman

Alles wees erop dat het een eenvoudige middag voor Ajax zou worden. Totdat ineens Henk Veerman opdook. Na een razendsnelle counter zorgde hij met een schuiver voor de 3-1 namens Heerenveen.

Een paar minuten later moest de VAR er weer aan te pas komen. Nadat Rodney Kongolo bij een corner Lassina Traoré vasthield, kon scheidsrechter Kuipers niets anders doen dan de bal op de stip te leggen. Davy Klaassen bekroonde zijn rentree vervolgens met een de doelpunt door de bal onberispelijk in de bovenhoek te schieten. Een paar minuten voor het einde was het slotakkoord voor invaller Anthony. De Braziliaan tekende voor de eindscore van 5-1.

Champions League-campagne

Trainer Erik ten Hag gaf in de tweede helft een paar spelers wat rust voor de aankomende Champions League-wedstrijd. Sean Klaiber mocht daardoor zijn debuut maken in het shirt van de Amsterdammers. Verder kregen Klaas-Jan Huntelaar, Lisandro Martinez, Quincy Promes en Anthony nog speeltijd.

Ajax speelt woensdagavond om 21.00 uur in eigen huis tegen Liverpool.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Klaiber/61), Schuurs, Blind (Martinez/82), Tagliafico, Klaassen, Kudus, Gravenberch, Neres (Promes/80), Traoré (Huntelaar/82), Tadic (Anthony/61).