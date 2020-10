Arts Amsterdam UMC over stijging besmettingen: "Het virus was los en we hebben niets gedaan"

AMSTERDAM - In Duitsland gaan alle alarmbellen rinkelen nu het aantal besmettingen de 50 per 100 duizend inwoners per week dreigt te overstijgen. "In Amsterdam hadden we dat aantal al in augustus, toch werd er niet ingegrepen. Ik vind het heel moeilijk dat te begrijpen." Dat zegt Mark Kramer, hoogleraar en lid van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC.

Kramer had gehoopt dat Amsterdammers zich gedisciplineerder hadden gedragen. "Pas sinds de aankondiging van de strengere maatregelen zie ik dat men zich schoorvoetend aan de regels begint te houden, dan denk ik: eindelijk", aldus Kramer. Hij vreest dat het aantal mensen dat zich met covidbesmetting in het ziekenhuis meldt de komende weken zal verdubbelen als we niet streng zijn .

Samenwerking

Volgens Kramer is Amsterdam op dit moment het zwaarstgetroffen gebied van Nederland en hadden de vier ziekenhuizen van de stad het nooit gered als er geen regionale samenwerking was ontwikkeld.

Met andere ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland wordt nauw samengewerkt om het aantal coronapatiënten zo goed mogelijk te spreiden. Ziekenhuizen in de regio hebben de afgelopen weken een substantieel aantal Amsterdamse patiënten opgevangen.

Spullen genoeg

In Amsterdamse ziekenhuizen wordt het oplopend aantal besmettingen gemerkt aan de toenemende werkdruk. Niet spoedeisende operaties werden uitgesteld en personeel van andere afdelingen wordt ingezet op de afdelingen waar corona slachtoffers worden verzorgd.

Volgens Kramer is het gebrek aan personeel het grote knelpunt. "Spullen zijn er genoeg, de pakhuizen liggen tot de nok toe vol met persoonlijke beschermingsmiddelen, maar het is sinds de vorige crisis niet gelukt een blik nieuw personeel open te trekken. Daar is meer tijd voor nodig", zegt Kramer.

Leergeld

Volgens Kramer hebben de ziekenhuizen veel geleerd van de vorige crisis die heel onverwacht kwam. Nu is er samenwerking gezocht en zijn er voldoende materialen. Kramer: "De ziekenhuizen zijn zo goed mogelijk voorbereid, meer kunnen we niet doen. Het enige dat we nog wel kunnen doen, is mensen oproepen zich aan de regels te houden. Alleen als de besmettingsdruk afneemt, komen er minder mensen naar het ziekenhuis en blijft het voor ons beheersbaar."