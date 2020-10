GGD Amsterdam is zicht op besmettingsbronnen kwijt: "Gierend uit de bocht gevlogen"

AMSTERDAM - De GGD is het zicht op de besmettingenbronnen in de stad volledig kwijt. Dat zegt hoofd infectieziekten van de GGD Yvonne van Duijnhoven in een interview met AT5 . Slechts een kwart van de positief geteste personen in de stad kan bij bron- en contactonderzoek nog aanwijzen waar de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. "Met zo'n 600 of 700 nieuwe besmettingen per dag is dat gewoon niet meer bij te houden", zegt van Duijnhoven.

"Ik kan wel zeggen dat het gierend uit de bocht is gevlogen de laatste week", begint Van Duijnhoven. "Vorige week hadden we het nog over een afvlakking, die zien we helemaal niet meer. We zieneen toename van 40 procent in de hele stad, wisselend over de verschillende stadsdelen", vertelt ze. Deels valt dat te verklaren door de toename in testen met 20 procent maar dat komt niet overeen met een stijging van besmette personen van 40 procent.

Het vinden van de besmettingsbron lukt de GGD dus nauwelijks meer. "Bij driekwart van de besmette personen weten we het echt niet en een kwart van de mensen geeft aan: ik weet dat ik in contact ben geweest met andere mensen of ik ken andere mensen die ook klachten hebben", legt Van Duijnhoven uit. "Het zicht op waar die besmettingen nou precies plaatsvinden, dat raken we echt kwijt."