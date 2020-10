Voormalig zorgpersoneel opnieuw gepolst voor terugkeer in sector door tweede golf

NOORD-HOLLAND - Er wordt door verschillende instanties opnieuw de mogelijkheid onderzocht om voormalig zorgpersoneel in te zetten in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, nu zelfs met de aangekondigde maatregelen de verwachting is dat er half oktober ruim 400 IC-bedden bezet zijn. Tijdens de eerste golf werd er ook al zorgpersoneel ingezet om de druk op verplegend personeel te verlichten.

RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, is een van de partijen achter Extra Handen Voor De Zorg. Zij coördineren onder meer de plaatsing van (oud-)zorgpersoneel bij zorginstellingen waar door corona een capaciteitstekort is en die via het platform Extra Handen Voor De Zorg om hulp hebben gevraagd. Plaatsing zorgpersoneel Gedurende de eerste golf is veelvuldig gebruik gemaakt van zorgpersoneel dat zich had opgegeven om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. "Tijdens de eerste golf hebben wij landelijk een kleine 8.000 mensen voorgesteld aan zo'n 400 organisaties", vertelt woordvoerder Arjan Huijsman van RegioPlus. "Variërend van ziekenhuizen tot ouderenzorginstellingen en huisartsen." Ook in Noord-Holland is om flink wat hulp gevraagd: in onze provincie zijn zo'n 950 mensen aan circa 70 organisaties voorgesteld. Huijsman verwacht dat de inzet van extra zorgpersoneel ook in de nabije toekomst weer nodig zal zijn. Langzamerhand ziet hij dat organisaties weer vragen gaan stellen. "Daarom hebben wij mensen uit het bestand gevraagd of ze in het najaar, in geval van een tweede coronagolf, nog inzetbaar zouden zijn. En zo ja, voor hoe vaak en wanneer."

Voorbereidingen In ziekenhuizen wordt een snelle toename van patiënten gezien. Bijvoorbeeld bij Noordwest Ziekenhuisgroep. Op dit moment liggen er 17 coronapatiënten in Noordwest, van wie drie op de IC. Door landelijke afspraken te maken hoopt het ziekenhuis dat de reguliere zorg overal zo lang mogelijk kan worden gehandhaafd. Het ziekenhuis bereidt zich momenteel wel voor een op scenario waarbij op een veilige en verantwoorde manier de planbare zorg indien nodig toch kan worden uitgesteld

Ook bij diverse zorginstellingen in Noord-Holland proberen ze zich zoveel mogelijk voor te bereiden op mogelijke scenario's. Bij Sint Jacob in Heemstede hebben ze bijvoorbeeld uitgebreide draaiboeken klaarliggen voor verschillende situaties. Daarnaast zijn er diverse oefeningen om ervoor te zorgen, dat als iemand besmet is, mensen weten wat ze moeten doen.

Lisette Tel uit Bloemendaal, die NH Nieuws eerder samen met een groep andere oud-verpleegkundige interviewde, heeft inmiddels de vraag voorgelegd gekregen of zij bij een tweede golf opnieuw beschikbaar is. Toen zij in het voorjaar de kans kreeg om zorg aan het bed te verlenen, greep zij die met beide handen aan. Zes weken lang ging zij werken bij zorginstelling Bosbeek van Sint Jacob in Heemstede. Toch twijfelt ze of ze dit opnieuw zou doen. "Ik heb het met onzettend veel plezier gedaan, maar zit wel echt te dubben. Ik zou het heel graag willen, maar met mijn huidige baan valt het gewoon niet te combineren."

Ook Ria van der Horst uit Heiloo, die ten tijde van corona te vinden was bij woonzorgcentrum De Santmark in Castricum denkt niet dat zij zich opnieuw zal gaan inzetten. Naast dat ze weer aan het werk is bij haar huidige werkgever, past het werk waarvoor elke ochtend vroeg moet worden opgestaan, ook niet meer in haar leven."Ik heb nu kleinkinderen waar ik op moet passen. Bovendien is het mij ook weer duidelijk geworden waarom ik destijds wegging." Oudgediende Jan Kwadijk, die 24 jaar op de intensive care-afdeling werkte en speciaal voor corona terugkeerde naar het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, gaat ook niet opnieuw de zorg in bij een tweede coronagolf. Hij werkte op een corona-verdachte afdeling waar mensen via de eerste hulp soms naar worden doorverwezen. Hard nodig Toch blijkt uit navraag bij diverse ziekenhuizen en zorginstellingen dat ook in de aankomende periode wordt verwacht dat de inzet van oud-zorgpersoneel nodig zal zijn. Zo laat Noordwest Ziekenhuisgroep weten oud-verpleegkundigen mogelijk binnenkort weer te benaderen. De woordvoerder van WilgaerdenLeekerweideGroep zegt hierover: "We voorzien wel dat er personeelstekorten gaan komen. Veel werknemers zijn ook gewoon heel moe aan het worden. Een tweede golf wordt voor hen heel heftig. De flexibiliteit is een stuk minder ben ik bang. Extra handen zullen daarom ook voor de komende tijd denk ik hard nodig zijn."