Coronateststraat Vijfhuizen flink uitgebreid, nu ruimte voor 1.600 tests per dag

VIJFHUIZEN - Het aantal teststations in de coronateststraat in Vijfhuizen is gisteravond uitgebreid van vier naar zeven. Als de teststraat volgende week op volle toeren draait, kunnen er dagelijks 1.620 mensen worden getest op corona.

Een kleine week geleden berichtte NH Nieuws dat de teststraat in de EXPO-hal flink achter de feiten aanliep. Door enkele technische storingen moesten veel geteste mensen langer dan de gebruikelijke 48 uur op de uitslag wachten. Dat de testcapaciteit nu kan worden opgeschroefd, is te danken aan grotere capaciteit bij de laboratoria waarmee de GGD samenwerkt.

"We zijn blij dat de EXPO-hal genoeg ruimte biedt om dat te doen. Het belangrijkste is en blijft: zoveel mogelijk testen. Dat is samen met bron- en contactonderzoek een van de belangrijkste taken van GGD Kennemerland bij de bestrijding van het coronavirus en deze uitbreiding helpt daarbij", aldus directeur Publieke Gezondheid Bert van der Velden in een persbericht.

Inrichting gewijzigd

De uitbreiding van het aantal teststations was een flinke operatie, maar is gisteravond in no-time doorgevoerd. "Medewerkers van onze nationale logistieke dienst hebben gisteravond in een paar uur tijd de complete inrichting van de hal gewijzigd zodat er drie extra teststations ingericht konden worden", aldus Machiel Pouw, coördinator Noodhulp van het Rode Kruis.

Op dit moment kunnen er dagelijks 1.100 mensen worden getest in de zeven teststations. Volgende week moet de capaciteit zijn toegenomen tot ruim 1.600 personen per dag. De tests worden afgenomen door medewerkers van het Rode Kruis, onder verantwoordelijkheid van de GGD Kennemerland.