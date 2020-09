Voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel bij coronateststraat in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Zorgpersoneel en medewerkers in het onderwijs kunnen in de Expo Haarlemmermeer voorrang krijgen op het testen op corona. "Organisatorisch zijn we er zo goed als klaar voor", zegt woordvoerder Arnoud Jansen van de GGD Kennemerland tegenover NH Nieuws. Eind deze week moet het rond zijn.

De GGD geeft daarmee gehoor aan het besluit van het kabinet van afgelopen vrijdag om cruciale beroepen voorrang te verlenen bij het testen.

Zorgmedewerkers en docenten kunnen zich niet op eigen gelegenheid bij een van de drie teststraten in Vijfhuizen melden. "We hebben de organisaties die het betreft vooraf actief benaderd. Mensen kunnen een speciaal telefoonnummer bellen en als ze kunnen aantonen wat voor werk ze doen, dan worden ze met voorrang behandeld", zegt Arnoud Jansen. Hoeveel mensen uit de zorg en onderwijs zich inmiddels hebben aangemeld, is nog onduidelijk.

Uitslag binnen etmaal

Of een van de teststraten speciaal wordt ingericht voor mensen met cruciale beroepen, is ook nog niet bekend. De GGD probeert wel binnen 24 uur met een uitslag te komen. Maar keiharde garanties kan de gezondheidsinstelling niet geven. "Het is net als overal, ook hier vol. En we zijn afhankelijk van de hoeveelheid testmaterialen en laboratoriumcapaciteit. Als dat is toegenomen dan kunnen we ook hier meer mensen testen", verwacht Jansen.

Op dit moment worden per dag zo'n zeshonderd testen in Vijfhuizen uitgevoerd en dat kunnen er dus meer worden. "Wij menen dat te kunnen organiseren als GGD maar de hele keten moet kloppen. Je kunt wel veel meer mensen testen maar als die testen niet geanalyseerd kunnen worden omdat de spullen er niet zijn, dan werkt het ook niet."