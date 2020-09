GGD Kennemerland opent nieuwe coronateststraat in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - De inwoners van Haarlemmermeer en omgeving kunnen vanaf morgen terecht bij de nieuwe coronateststraat in Vijfhuizen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat weten dat ze 'zeer blij is' met deze ontwikkeling.

Iedereen die verkoudheidsklachten heeft kan via coronatest.nl een afspraak maken voor een test in de Expo Haarlemmermeer, Stelling 1. GGD Kennemerland laat weten dat de teststraat bedoeld is voor mensen mét klachten. Zonder klachten zijn mensen niet welkom voor een test.

Uitgangspunt van de GGD Kennemerland is dagelijks 800 tot 850 tests uit te voeren. Daartoe is de bestaande teststraat in de stad Haarlem (bij de ijsbaan) niet toereikend.

Burgemeester Marianne Schuurmans geeft aan dat er ook weer meer besmettingen zijn in de gemeente Haarlemmermeer dus roept ze iedereen met klachten zoals verkoudheid en koorts op om zich te laten testen.