Teststraat Vijfhuizen worstelt met wachttijden: "Sinds woensdag op zolder in quarantaine"

VIJFHUIZEN - De coronateststraat in Vijfhuizen kampt sinds begin vorige week met flinke capaciteitsproblemen. Twee technische storingen in twee weken tijd zorgen er ook vandaag nog voor dat de testlocatie flink achter de feiten aanloopt. "Ik wacht nu al 96 uur op mijn testuitslag", aldus een anonieme tipgever aan NH Nieuws.

Deze tipgever is absoluut niet alleen. Een ander vertelt ons dat hij al sinds woensdag op een zolderkamertje in quarantaine zit. "Dat is de enige manier waarop ik afstand kan houden van mijn gezin." Een derde geeft aan zaterdagochtend de uitslag te hebben ontvangen, nadat hij dinsdag getest werd.

Bij de afname van de test kreeg een tipgever al wel een briefje met uitleg over de eventueel langere wachttijd dan de gebruikelijke 48 uur. "Na twee dagen hoefde je nog niet te bellen. De storingen van de dagen daarvoor waren daar aanleiding voor." Inmiddels is ook deze tipgever ruim 96 uur verder, maar nog zonder uitslag. "Ik ben bijna bereid om nog een keer een test te gaan doen, in de hoop dat ik die uitslag nog eerder krijg."

Reactie GGD

De GGD Kennemerland laat weten dat ze inmiddels rekening houden met een wachttijd van 72 uur voor de uitslagen na testen in Vijfhuizen. Momenteel is er geen sprake van een technische storing en naar hun verluidt wacht niemand langer dan de nu aangegeven drie dagen. "Dit is zeker iets wat we gaan terugkoppelen", vertelt een woordvoerder. "We werken er aan om de wachttijd zo snel mogelijk weer naar 48 uur te krijgen."