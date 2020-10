Zeven jaar cel geëist tegen Mourad T. voor verkrachting en aanrandingen

ALKMAAR - In de rechtbank in Alkmaar is vanmiddag zeven jaar cel geëist tegen de 31-jarige Mourad T., verdachte van meerdere gewelddadige aanrandingen en een verkrachting tussen april en juni 2019. De uitspraak volgt over twee weken.

Op 31 mei 2019 verkrachtte hij op zeer gewelddadige wijze een vrouw. Zij las vandaag in de rechtbank een zeer emotionele verklaring voor. "Dit verjaardagsweekend zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn en is voorgoed verpest. De volgende ochtend zat ik in een rolstoel." De vrouw heeft door de verkrachting PTSS gekregen en is arbeidsongeschikt verklaard. "Ik moest terug bij mijn ouders gaan wonen. Mijn eigen huis was te dicht bij de plek waar het gebeurd is." Aanrandingen Eerder in hetzelfde jaar randde T. op gewelddadige wijze twee vrouwen aan. Ook zij lazen een verklaring voor in de rechtbank. "Ik worstelde en probeerde hem te bijten. Hij gebruikte mijn lichaam als een boksbal." Het slachtoffer dat werd verkracht, pleitte voor tbs met dwangverpleging in plaats van een celstraf. Zij gaf in haar verklaring aan dat ze niet denkt dat een celstraf T. gaat veranderen. Zeven jaar cel Bij Mourad T. kon echter geen psychologische stoornis worden vastgesteld, waardoor hem geen tbs kan worden opgelegd. Het OM eist daarom zeven jaar cel tegen hem, met aftrek van de periode die hij achter de tralies heeft doorgebracht.

NH Nieuws was vandaag de hele dag aanwezig bij de rechtszaak. Het volledige liveblog kan hier worden teruggelezen.

Daarnaast eist het OM een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. "Dat is een vrij nieuwe maatregel die we kunnen vorderen. Tegen de tijd dat de verdachte vrij zou komen, wordt die pas ingevuld. Je kan dan denken aan een contactverbod, een gebiedsverbod, maar ook aan een verplichte behandeling", legt persofficier Annette van Kooij uit. 'Psychologisch onderzoek verplichten' T. weigerde in de eerste instantie mee te werken aan een psychologisch onderzoek. De rechter-commissaris besloot uiteindelijk dat T. wel onderzocht moest worden in het Pieter Baan Centrum. T. werd eerder al veroordeeld voor zedendelicten, maar in die zaken niet psychologisch onderzocht. Voor Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) is de zaak reden om opnieuw een verplicht psychologisch onderzoek bij zedenverdachten op de agenda te zetten.