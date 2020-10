Attje Kuiken (PvdA): "Kwalijk dat zedenzaakverdachten niet verplicht worden onderzocht"

HOORN - Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) vindt het kwalijk dat zedenzaakverdachten nog altijd niet verplicht psychologisch worden onderzocht. Aanleiding is de Hoornse verkrachtingszaak waarbij verdachte Mourad T., die vandaag terecht staat, eerder al terechtstond voor eenzelfde feit maar destijds geen psychologisch onderzoek heeft gehad. Vorig jaar pleitte Kuiken al voor verplicht onderzoek naar aanleiding van de zaak van T., maar de minister oordeelde deze zomer geen reden te zien het verplicht te stellen.

PvdA

"Ik vind nog steeds dat de minister er opnieuw naar moet kijken en dat het verplicht moet worden", aldus Kuiken tegen NH Nieuws. Ze wil het dan ook op korte termijn opnieuw aan de orde brengen in de Tweede Kamer. Ook kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) wil het verplicht stellen van psychologisch onderzoek bij zedenzaakverdachten nog een keer aankaarten. "Het is belangrijk om te weten wat de beweegredenen waren voor de dader om zijn delict te begaan. Een psychologisch onderzoek is dan toch wel het minste. In elk geval bij zedendelicten bij kinderen."

Psychologisch onderzoek Minister Dekker voor Rechtsbescherming zei vorig jaar toe in overleg te treden met het Openbaar Ministerie (OM) om in kaart te brengen of psychologisch onderzoek bij ernstige zedenzaken standaard nodig is. De reden waarom de minister deze zomer het onderzoek niet verplicht stelt is, omdat er volgens hem 'in een groot deel van de gevallen reeds een rapportage wordt aangevraagd'. "Zeker bij ernstige delicten zal enig vermoeden van een psychische stoornis reden zijn voor een onderzoek", is te lezen in de Kamerbrief van afgelopen juni.

Quote "Zeker bij ernstige delicten zal enig vermoeden van een psychische stoornis reden zijn voor een onderzoek" Sander dekker - minister voor rechtsbescherming

60 tot 65 procent wordt onderzocht Uit het rapport waarbij alle zedenzaken van 2018 zijn bekeken, is in ongeveer een derde van alle zaken die voor de rechter zijn gekomen, een psychologisch rapport opgesteld. Bij zwaardere feiten als verkrachting en gemeenschap met een kind jonger dan 12 jaar, wordt in respectievelijk 60 en 65 procent een psychologisch rapport opgesteld. Volgens Toorenburg is die 60 tot 65 procent niet genoeg. "Juist hier [bij zwaardere feiten, red.] zou altijd een onderzoek moeten volgen. Dit zijn zulke ernstige delicten, dat vastgesteld moet worden wat heeft gemaakt dat de dader dit deed. Vooral om herhaling te voorkomen." Ook Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) vindt deze percentages te laag: "Een minister zou er alles aan moeten doen om dit getal omhoog te krijgen, ik vind dit schokkend." Jeroen van Wijngaarden, Tweede Kamerlid namens de VVD, is het deels met de minister eens. "Daders van ernstige zedendelicten met minderjarigen zou je wat mij betreft wel altijd moeten onderzoeken. Andere daders moet je van geval tot geval bekijken zoals de minister ook zegt." Wel is hij van mening dat een meervoudige verkrachter, zoals Mourad T., met de wijsheid van achteraf natuurlijk zwaarder onderzocht had moeten worden. "Niet onnodig inzetten" In de brief schrijft minister Sander Dekker verder dat een goede afweging moet worden gemaakt: "De capaciteit voor PJ-onderzoek moet zorgvuldig worden ingezet." Verder stelt de minister dat: "Seksueel (ernstig) grensoverschrijdend gedrag niet alleen aan de orde is bij mensen met een psychische stoornis. Indien de aard en de omstandigheden van het delict geen aanleiding geven tot verder psychologisch onderzoek, hoeft dat middel niet onnodig te worden ingezet."

Quote "Als capaciteit daarbij een rol speelt, vind ik dat vanuit veiligheidsoogpunt zeer kwalijk" attje kuiken - tweede kamerlid pvda

'Onnodig inzetten' en denken aan de 'capaciteit' vindt Kuiken vreemd in dergelijke strafzaken. "Bij ernstige zedenzaken wil je voorkomen dat verdachten en daders opnieuw de fout in gaan. Als capaciteit daarbij een rol speelt, vind ik dat vanuit veiligheidsoogpunt zeer kwalijk." En ook Markuszower wil dat alles wordt aangegrepen om te zorgen dat zedenzaakverdachten niet in de herhaling vallen. "We moeten altijd pleiten voor maatregelen die zorgen voor langere gevangenisstraffen, het liefs, zodat onze maatschappij veiliger wordt." Kamerlid Toorenburg vindt dat op tijd onderzoeken qua capaciteit ook later weer kan schelen: "Als mensen sneller op de juiste plek komen en behandeling krijgen, dan is toekomstig leed te voorkomen en dat scheelt ook geld." Weigering Het is de tweede keer dat verdachte Mourad T. terecht staat voor een zedenzaak. Eerder werd hij al tot een celstraf van 2,5 jaar veroordeeld. In eerste instantie weigerde T. ook in deze zaak mee te werken aan psychologisch onderzoek. De rechter-commissaris besloot dat de verdachte bij het Pieter Baan Centrum psychologisch onderzocht zou worden.