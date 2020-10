Officier eist 7 jaar cel tegen Hoornse Mourad T. (31) voor verkrachting en aanranding

"Op 31 mei, de dag dat het gebeurde, vierde ik mijn verjaardag samen met mijn beste vriendin.", leest het slachtoffer voor. De tranen schieten in haar ogen. "Dit verjaardagsweekend zal voor mij nooit meer hetzelfde zijn en is voorgoed verpest. De volgende ochtend zat ik in een rolstoel."

De dag erna ging het slachtoffer op verjaardag bij haar moeder, maar durfde niks te vertellen. "Daar zat ik. Uitleg geven wilde ik niet. Ik had een lange rok aan om mijn verwondingen te verbergen."

Door de gebeurtenis heeft de vrouw een ptss gekregen. "Ik kreeg hele erge paniekaanvallen en kon niet meer alleen over straat. Ik raakte compleet in paniek als ik alleen in het openbaar moest zijn. Dat is ook het moment dat ik suïcidaal werd. "Het slachtoffer is arbeidsongeschikt verklaard en kan niet langer haar werk in de zorg uitoefenen. "Ik moest terug bij mijn ouders gaan worden. Mijn eigen huis was te dicht bij de plek waar het gebeurd is."