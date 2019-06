Vrouw (23) van fiets getrokken en verkracht in Hoorn

HOORN - Een 23-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag van haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht in Hoorn.

De dader sloeg tussen 4.00 en 6.00 uur toe. De vrouw fietste op dat moment op het fietspad aan het einde van de Holenweg en was vanuit het centrum van Hoorn onderweg naar huis. Net voor de brug naar de Gording werd ze van haar fiets getrokken. Vervolgens werd ze door een nog onbekende man mishandeld en verkracht.

De vrouw wist hierna lopend weg te komen. Toen zij thuiskwam, werd direct de politie gebeld.

Speurhonden

De plaats delict aan de Holenweg werd zaterdagochtend door de politie afgezet en onderzocht. Ook de omgeving werd uitgekamd met onder meer speurhonden, maar dit leverde tot dusver niets op.

De politie roept getuigen op zich te melden. Het zou gaan om een Nederlands sprekende man tussen de 1.70 en 1.80 meter. Hij had een slank postuur en was donker gekleed.