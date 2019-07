Verdachte verkrachting Hoorn ook verdacht in twee aanrandingszaken

HOORN - De man die in juni is aangehouden voor de verkrachting en mishandeling van een 23-jarige vrouw in Hoorn, is ook verdachte van twee aanrandingen in de stad. Dat heeft het Openbaar Ministerie zojuist bekendgemaakt na uitgebreid DNA-onderzoek.

Begin maart werd midden in de nacht een vrouw op een fiets betast door een man die opeens naast haar kwam fietsen. Dit gebeurde vlak voor het bruggetje op de Weel in Hoorn. De vrouw kwam ten val en de man probeerde haar opnieuw aan te raken. Toen een auto langs kwam rijden, fietste de man weg. De man is het slachtoffer nog wel gevolgd, maar zij fietste zo hard dat hij haar niet kon bijhouden.

Opnieuw raak

In april was het weer raak. Toen werd een vrouw ter hoogte van de Kamille in Hoorn door een man gedwongen van haar fiets af te stappen. Hij vroeg vervolgens om geld en betaste en mishandelde het slachtoffer vervolgens. Ze wist zich zo te verweren, dat de man wegrende. De vrouw liep hierbij lichte verwondingen op.



Na de gewelddadige verkrachting in juni en de aanhouding van de 29-jarige man, kreeg de politie het vermoeden dat de eerdere aanrandingen in maart en april te maken zouden hebben met deze zaak. De DNA-sporen die bij de aanrandingen zijn veilig gesteld, zijn met spoed onderzocht en daaruit bleek dat er een match was tussen de drie zaken.

Voorwaardelijk vrij

De man was op het moment dat hij de aanrandingen en verkrachting pleegde voorwaardelijk vrij na een eerdere veroordeling in juni 2018. Hij stond niet meer onder toezicht, meldt het Openbaar Ministerie.



Deze week heeft de rechtbank van Noord-Holland besloten dat de verdachte langer vast moet blijven zitten.