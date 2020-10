Reguliere zorg in Alkmaars ziekenhuis afgeschaald door toename coronapatiënten

ALKMAAR - De reguliere zorg in Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) wordt afgeschaald om de toename in coronapatiënten aan te kunnen. Medewerkers zetten alles op alles om de algemene zorg zo veel mogelijk te laten doorgaan. Om de inzet en belastbaarheid te garanderen, werd in Alkmaar besloten de poli-klinische OK (POK), een verpleegafdeling en zes operatiekamers te sluiten. "Hierdoor spelen we medewerkers vrij."

Op dit moment worden er binnen de muren van Noordwest 27 coronapatiënten behandeld, waarvan er 7 op de intensive care liggen. Dat laat NWZ-woordvoerster Rinske de Wit weten aan NH Nieuws. "Met de maatregelen die wij hebben genomen kunnen we op dit moment voldoen aan de 'fair share' afspraken die zijn gemaakt met de ROAZ en alle ziekenhuizen in de regio."

Geplande operaties moeten door een tekort aan medewerkers voorlopig worden doorgeschoven. NWZ diende daarom een verzoek in bij Defensie voor extra personeel.

Meerdere scenario's

Bij een regionale of landelijke opschaling liggen er volgens de woordvoerster meerdere scenario’s klaar. "Op het moment dat wij moeten opschalen, wordt bepaald welk scenario het beste is voor de patiënt, onze medewerkers en voor Noordwest."

Ondanks de toename in COVID-zorg hoeft NWZ de overige poliklinieken voorlopig nog niet te sluiten. "Doordat we de locaties in Den Helder en Bergermeer draaiende houden, heeft Noordwest op dit moment nog steeds 67 procent van de OK-capaciteit beschikbaar."

Onveilige werkvloer

Dat er ook een toename te zien is in het aantal besmettingen onder personeel, baart veel medewerkers zorgen. Er zou een onveilige werksituatie ontstaan omdat veel collega's zich weigeren te laten testen en met (milde) klachten doorwerken. "Chirurgen, anesthesisten en artsen in opleiding zijn positief getest en artsen met klachten lopen rond en opereren zelfs", vertelde een medewerker die graag anoniem wil blijven eerder aan NH Nieuws.

De Wit verklaart dat er inmiddels overleg is geweest met de Ondernemingsraad over de onrust op de werkvloer. "Daarin is onder meer afgesproken dat we goed gaan toezien op het naleven van de regels en protocollen en daar waar mogelijk alternatieve maatregelen treffen."

Eerder werd bekend dat ook de voorzitter van de raad van bestuur van de NWZ-groep het virus heeft opgelopen en momenteel ziek thuiszit. Vanwege privacyredenen wordt de ernst van zijn klachten niet gedeeld.