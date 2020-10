Voorzitter Noordwest Ziekenhuisgroep besmet met coronavirus

Dat bevestigt woordvoerster Rinske de Wit aan Noordhollands Dagblad. Vanwege privacy-redenen wordt de ernst van zijn klachten niet gedeeld.

NWZ doet verder ook geen uitspraken of hij het virus op de werkvloer of in de privésfeer heeft opgelopen. "Er is een contactonderzoek gedaan en degenen die de uitkomst daarvan weten moeten, die weten het", aldus de Wit tegen NHD.

De overige leden zijn volgens de woordvoerster negatief getest op corona en zijn gewoon aan het werk. Kroese is sinds maart dit jaar voorzitter van de raad van bestuur van de NWZ-groep, waaronder de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder vallen.