VIDEO: Ziekenhuispersoneel Noordwest staat muzikaal stil bij coronavirus

ALKMAAR - Medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder hebben een coronalied geschreven en opgenomen. Dit omdat het vandaag 'nationale corona-bezinningsdag' is. Op de melodie van Ramses Shaffy's 'Zing, vecht, huil' staat het zorgpersoneel stil bij de impact van het virus.

Het lied is in samenwerking met Popup Choir uitgevoerd, en het 'koor' zijn medewerkers die achter hun computer meezingen. "Shaffy's nummer bevat één voor één elementen die tekenend zijn geweest voor afgelopen tijd. Door het lied hopen we te verbinden en mensen een moment voor bezinning te bieden", laat het ziekenhuis weten.