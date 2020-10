Zorgen bij Alkmaars ziekenhuispersoneel door besmette collega's en testweigering

ALKMAAR - Personeel van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar voelt zich onveilig op de werkvloer, omdat meerdere collega's positief zijn getest op het coronavirus, collega's met klachten doorwerken en de wens om getest te worden wordt meermaals genegeerd. Dit melden medewerkers en de vakbond van zorgmedewerkers NU '91 aan NH Nieuws.

"Chirurgen, anesthesisten en artsen in opleiding zijn positief getest en artsen met klachten lopen rond en opereren zelfs", aldus een medewerker die graag anoniem wil blijven tegen NH Nieuws.

De werknemer maakt zich grote zorgen. "Een chirurg was eerst negatief getest, stond twee dagen later snotterend te opereren en werd toen alsog positief getest. En hij loopt tussen alle medewerkers en patiënten. Dat is toch bizar?"

Ook bij de vakbond kwamen dergelijke meldingen binnen. "We hebben inderdaad vernomen dat personeel met klachten aan het werk was. Terwijl de medewerkers die wij spreken vinden dat collega's met klachten gewoon naar huis moeten en in quarantaine. En met die zorgen wordt niet serieus omgegaan door het ziekenhuis", vertelt Michel van Erp van NU '91.

Een andere medewerker vertelt zich eraan te ergeren dat er in de gangen door personeel 'totaal geen afstand wordt gehouden'. Ook zou het ziekenhuis minder streng omgaan met veiligheidsmaatregelen als mondkapjes dan andere ziekenhuizen.

Bij de vakbond zijn ook klachten binnengekomen over kleine ruimtes, zoals de kleedkamers voor zorgpersoneel, waar de anderhalvemeterafstand niet kan worden gehandhaafd.

Geen testmogelijkheid

Dan het testbeleid: de verzoeken van zorgmedewerkers om een coronatest - omdat zij het idee hadden in contact te zijn geweest met iemand met het virus - zouden meermaals afgewezen zijn. "Testen blijkt moeizaam te gaan. Medewerkers moeten flink druk zetten om getest te worden", aldus Van Erp van de vakbond.

Dit vindt hij onacceptabel. "Juist zorgmedewerkers zijn heel goed in staat om te bepalen of testen nodig is. Er moet helemaal geen discussie plaatsvinden."